RESUMO ESPORTIVO - Fim de semana foi cheio de emoção nas quadras, campos e pistas

SÃO PAULO - O fim de semana foi bastante agitado e cheio de emoções para quem é apaixonado por esportes. Desde as primeiras horas do sábado até domingo à noite, a adrenalina tomou conta das pessoas nas quadras, campos e pistas. Valeu a pena ir a ginásios, estádios ou ficar grudado na televisão. Quem perdeu tudo isso, tem agora um resumão do que de melhor aconteceu:

VELOCIDADE

Os amantes da velocidade tiveram um fim de semana de tirar o fôlego no GP da Malásia de Fórmula 1 e o de São Petesburgo, na abertura da Indy. No Circuito de Sepang, o alemão Sebastian Vettel foi quem subiu no alto do pódio na dobradinha da Red Bull. Mas o clima na hora de receber os troféus era pesado. Tudo pelo fato de o tricampeão mundial ter ultrapassado o australiano quando restavam 13 voltas, contrariando ordem da escuderia.

Webber tinha recebido ordens para diminuir os giros do motor sob alegação de que a briga pelo primeiro lugar estava encerrada. Vettel não cumpriu o pedido e, no fim, o australiano saiu atirando para todos os lados e nem ao pódio queria subir. Ao lado da dupla da Red Bull apareceu o inglês Lewis Hamilton, protagonista da lambança da corrida. O piloto da Mercedes entrou para fazer o pit stop no boxe da ex-equipe, a McLaren, para espanto até de sua namorada.

Ele justificou o erro dizendo que as equipes são parecidas, mas a McLaren não perdeu oportunidade para brincar com a situação. "Sinta-se à vontade para aparecer e dizer ‘oi’ a qualquer hora, Lewis Hamilton!", publicou a equipe em sua conta no twitter. O brasileiro Felipe Massa, segundo no grid, largou mal, foi ultrapassado três vezes na primeira volta e terminou a corrida em quinto. Seu companheiro de Ferrari, Fernando Alonso, abandonou logo no início.

Emoção na Malásia, emoção nos Estados Unidos. A abertura da Fórmula Indy, em São Petesburgo, também teve belos pegas e ultrapassagens e um 207º vencedor da categoria. O canadense James Hichcliffe ultrapassou o brasileiro Hélio Castroneves na última relargada, suportou a pressão e voltou a colocar o país no topo do pódio após seis anos - desde Paul Tracy em 2007. Em terceiro lugar apareceu o companheiro do canadense na Andretti Autosport, Mario Andretti. O também brasileiro Tony Kanaan chegou em quarto, enquanto o pole Will Power se envolveu em acidente e acabou apenas em 16º. Entre os favoritos, o escocês Dario Franchitti e o americano Ryan Hunter-Reay, atual campeão, abandonaram. A brasileira Bia Figueiredo também não completou a corrida.

VÔLEI

Em sua reta final, a Superliga Masculina de Vôlei teve dois jogos distintos pela semifinal. Na sábado pela manhã, briga ponto a ponto pela vitória. À noite, um passeio em quadra. No Maracanãzinho, num jogo de muitas estrelas, foi um reserva que decidiu o resultado entre RJX e Minas. O oposto Paulo Victor, que agora quer ser chamado pelo sobrenome Da Silva, entrou no terceiro set para garantir o 1 a 0 dos cariocas. Da Silva fez 15 pontos, sendo set deles no quinto e decisivo set. Vitória do RJX, melhor da fase de classificação, por 3 a 2, parciais de 25/23, 21/25, 19/25, 25/22 e 15/13.

No reencontro dos finalistas de 2012, com promessa de vingança do Sesi para cima do Cruzeiro, um show de vôlei dos atuais campeões. Em Contagem, o Sada atropelou os paulistas com vitória por 3 a 0, parciais de 25/20, 25/14 e 25/22.

BASQUETE

O bola subiu no basquete neste fim de semana. Pela Liga das Américas, festa de um brasileiro e tristeza de outro. O Brasília passou pelo atual campeão, o Pioneiros, por 80 a 64, e está no quadrangular final. Guilherme Giovannoni fez 29 pontos na fácil vitória. Já o São José não tem o que comemorar. Levou a virada do Capitanes, de Porto Rico, faltando 10 segundos (82 a 81) e depois ainda errou o arremesso decisivo, dando adeus à competição. Brasília, Pinheiros, Capitanes e o argentino Lanús vão disputar o título.

No LBF, estão definidos os finalistas. Americana vai defender seu título diante do Sport. As paulistas garantiram a vaga na final ao bater, neste domingo, o Maranhão por 76 a 59 e fechar a série em 2 a 0. As pernambucanas já estavam classificadas desde sexta-feira ao eliminar o São José com triunfo por 73 a 58.

Na NBA, LeBron James e o Miami Heat continuam impossíveis. Os atuais campeões e melhores da fase de classificação atropelaram o Charlotte Bobcats por 109 a 77. É a 26ª vitória seguida da equipe. Destaque também para o Oklahoma City Thunder que fez 103 a 83 no Portland Trail Blazers.

TÊNIS

O Torneio de Miami também prendeu a atenção por belas jogadas e vitórias incontestáveis dos favoritos. Neste domingo, o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking, passou fácil pelo indiano Somdev Devvarman (6/2 e 6/4) e chegou às oitavas de final. Destaque também para os triunfos de Tommy Haas (6/3 e 6/2) sobre Alexandr Dolgopolov, Janko Tipsarevic (4/6, 7/6 (5) e 6/0) sobre Kevin Anderson e David Ferrer (6/1 e 7/5) em Fabio Fognini. No sábado, o brasileiro Thomaz Bellucci já havia mostrando sua força diante do polonês Jerzy Janowicz, cabeça de chave 21, com triunfo por 7/6 (5), 3/6 e 6/3.

Entre as mulheres, Maria Sharapova faz 6/4 e 6/2 em Elena Vesnina, Ana Ivanovic um duplo 6/3 em Svetlana Kuznetsova e Jelena Jankovic, 7/6 (7) e 6/4) em Nadia Petrova. O dia ainda ficou marcado por uma picada de vespa no bumbum de Lauren Davis, que acabou eliminada.

FUTEBOL

Os campeonatos estaduais deram o ar da graça sem derrotas dos grandes em São Paulo, Rio, Minas Gerais e Porto Alegre. Pelo Paulista, ainda no sábado, o São Paulo confirmou a liderança isolada com vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino. A rodada, por sinal, atestou a boa fase de quase todos os integrantes do G-8, já que apenas o Linense, o oitavo, perdeu.

Além do São Paulo, o Corinthians foi o outro grande a ganhar na rodada. Passou pelo Guarani por 1 a 0 em Campinas, gol de Guerrero. A Ponte Preta bateu o Paulista, em Jundiaí, pelo mesmo placar, enquanto que o Mogi Mirim mandou 3 a 1 para cima do Atlético Sorocaba e o Botafogo fez 3 a 0 no Linense.

CLÁSSICO

O clássico da rodada terminou sem gols no Pacaembu. O 0 a 0 entre Palmeiras e Santos mostrou que as equipes sentiram muito a falta dos desfalques em campo, mais de dez. O jogo foi de baixo nível técnico, com o Palmeiras ligeiramente melhor, ao menos com mais posse de bola.

RIO

No Rio, enquanto o Vasco apresentou o técnico Paulo Autuori e não entrou em campo, a dupla Fla-Flu tropeçou na rodada e o Botafogo viu Seedorf ser expulso após garantir o triunfo sobre o Madureira. Na estreia do técnico Jorginho, o Flamengo queria uma vitória para cima do Boavista, mas não conseguiu mexer no placar e viu seu novo comandante, após um 0 a 0 e vaias, clamar por reforços. O Fluminense também não saiu do zero, desta vez na casa do Duque de Caxias.

Já o campeão da Taça Guanabara continua bem. Fez 2 a 1 no Madureira e só não saiu festejando mais pela expulsão de Seedorf já nos acréscimos. O árbitro deu amarelo por alegar demora do holandês na substituição e depois vermelho por ele ter se direcionado para o outro lado do campo.

MINAS/RS

Em Minas e em Porto Alegre, nada de surpresas. O Grêmio fez 2 a 0 no Caxias e o Internacional somou sua sexta vitória seguida ao bater o Santa Cruz por 3 a 0 fora de casa. Ambos lideram seus grupos com 9 pontos e 100% de aproveitamento no Gaúcho.

No Mineiro, a briga pela liderança continua ponto a ponto. O Cruzeiro continua no topo, com 19 pontos, mas levou um susto da Caldense. Jogando em casa, saiu atrás no placar e sofreu para buscar a virada: 2 a 1. Fora de casa, o rival, com um ponto a menos, ganhou com mais facilidades: 3 a 1 sobre o Nacional.

ALEX

Por fim, vale ressaltar a boa apresentação de Alex no clássico entre Coritiba e Paraná. O meia fez dois gols para sua equipe, jogou muito, mas foi ofuscado pelo triunfo dos rivais por 3 a 2. O Coxa é apenas o quinto e o Paraná, o sexto.