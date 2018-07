Resumo traz derrota do Brasil no vôlei e fiasco paulista no Brasileirão

O primeiro fim de semana após a Copa do Mundo acabou marcado por mais uma derrota do Brasil. Dessa vez, o revés deu-se na Liga Mundial de vôlei. O time de Bernardinho acabou derrotado pelos Estados Unidos na final, de virada, por 3 sets a 1. No Brasileirão, o Cruzeiro ampliou a vantagem na liderança após bater o Palmeiras por 2 a 1 fora de casa. São Paulo e Santos também foram derrotados, enquanto o Corinthians apenas empatou. Na Fórmula 1, Nico Rosberg deu o troco em Lewis Hamilton e venceu o GP da Alemanha. Os dois últimos dias ainda teve decisões na vôlei de praia e no tênis.

BRASILEIRÃO

Em dia de homenagem ao ídolo Fernandão, falecido em junho, o Internacional goleou o Flamengo por 4 a 0, afundando o time carioca na lanterna do Brasileirão. O Botafogo bateu o Coritiba, por 1 a 0, assim como o Grêmio, diante do Figueirense. Com gols de Marcelo e Douglas Coutinho, o Atlético-PR venceu o Criciúma e chegou ao G-4. Goiás e Sport empataram sem gols, enquanto Atlético-MG e Bahia ficaram no 1 a 1.

CORINTHIANS

O time de Mano Menezes não passou de um empate sem gols com o Vitória fora de casa, em um jogo de poucas emoções. Com o resultado, o Corinthians manteve a vice-liderança do campeonato, mas ficou a cinco pontos do Cruzeiro, primeiro colocado com 25 pontos.

SÃO PAULO

O Morumbi recebeu mais de 43 mil pessoas na noite do último sábado. O apoio dos torcedores, porém, não levou o São Paulo à vitória. O time parou na retranca da Chapecoense e ainda acabou sofrendo um gol do time catarinense. A eqiuipe paulista ocupa a sexta colocação, com 19 pontos.

PALMEIRAS

O técnico Ricardo Gareca conheceu sua segunda derrota seguida no Brasileirão. Contra o líder Cruzeiro, no Pacaembu, o time paulista perdeu por 2 a 1 e completou cinco jogos sem vencer no Brasileirão. Ricardo Goulart e Manoel marcarm os gols da vitória mineira.

SANTOS

A equipe santista, por sua vez, acabou derrotada pelo Fluminense em Volta Redonda. Conca marcou o único gol do jogo, já no segundo tempo. O Santos, com o resultado, fica na nona posição do campeonato, com 17 pontos.

SÉRIE B

Na Série B, o Ceará ganhou do Icasa por 2 a 1 e reassumiu a liderança, com 25 pontos. Já o Vasco, jogou um pouco melhor, mas acabou cedendo o empate ao América-RN, por 1 a 1, ficando apenas na oitava colocação. Lanterna do campeonato, o Vila Nova teve fôlego para ganhar do Santa Cruz por 3 a 2 e somar sua primeira vitória.

FUTEBOL INTERNACIONAL

A crise política que ocorre na Ucrânia começa a afetar o futebol local. Cinco jogadores do Shakhtar Donetsk se recusaram a retornar ao país, entre eles, quatro brasileiros. Os jogadores abandonaram a equipe após amistoso contra o Lyon, na França, vencido pelos ucranianos por 4 a 1, no último sábado, 19. De acordo com a agência de notícias russa Itar-TASS, os atacantes Dentinho e o argentino Facundo Ferreyra, os meias Fred, Alex Teixeira e Douglas Costa não devem retornar ao clube ucraniano.

FÓRMULA 1

Na disputa interna da Mercedes, foi a vez de Nico Rosberg vencer em casa neste domingo, no GP da Alemanha de Fórmula 1, assim como fizera Lewis Hamilton na Inglaterra, há duas semanas. De ponta a ponta, o piloto alemão conquistou sua quarta vitória na temporada e sustentou a primeira colocação do campeonato, seguido de perto pelo companheiro de equipe, que foi o terceiro no Circuito de Hockenheim. O finlandês Valtteri Bottas chegou em segundo. Felipe Massa, seu companheiro de Williams, bateu na largada e não completou a prova.

Felipe Massa não conseguiu mais uma vez completar ao menos uma volta neste domingo, como aconteceu no GP da Inglaterra, em Silverstone, na etapa anterior. Ele largou em terceiro e na primeira curva disputou com o dinamarquês Kevin Magnussen na tentativa de manter sua posição. Na disputa, houve choque entre os pilotos e o brasileiro levou a pior. Os comissários investigaram a batida, sem aplicar punições.

FÓRMULA INDY

Em corrida adiada de sábado, o francês Sébastien Bourdais venceu nesta tarde a primeira das duas provas que serão realizadas neste domingo, 20, na etapa de Toronto da Fórmula Indy. Ele encerrou um jejum de seis anos ao cruzar a linha de chegada em primeiro no circuito de rua canadense, à frente dos brasileiros Hélio Castroneves e Tony Kanaan.

VÔLEI

Não foi desta vez que o Brasil conquistou o décimo título na Liga Mundial de Vôlei. Na decisão, os EUA bateram a seleção do técnico Bernardinho para faturar apenas o segundo troféu na competição. A partida disputada em Florença terminou 3 a 1 para os norte-americanos, com parciais 31/29, 21/25, 25/20 e 25/23. A seleção dos Estados Unidos conquistou o bicampeonato do torneio. Na decisão do terceiro lugar, a Itália venceu o Irã por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 25/22, em 1 hora e 24 minutos de jogo.

Pedro Solberg e Emanuel venceram Alison e Bruno Schmidt de virada, pelo placar de 12/21, 21/16 e 15/11, e conquistaram a medalha de bronze na chave masculina do Grand Slam de Haia. O título da etapa ficou com os poloneses Grzegorz Fijalek e Mariusz Prudel, que passaram pelos norte-americanos Phil Dalhausser e Sean Rosenthal. No feminino, a dupla brasileira do vôlei de praia, Fernanda Berti e Taiana conquistaram neste domingo a medalha de ouro no torneio. Elas venceram as alemãs Holtwick e Semmler por 2 sets a 1, com parciais de 21/16, 16/21 e 15/12

TÊNIS

O argentino Leonardo Mayer bateu o espanhol David Ferrer de virada no ATP 500 de Hamburgo e conquistou seu primeiro título no circuito da ATP. Em Bogotá, o jovem Bernard Tomic vem se recuperando na temporada e derrotou o croata Ivo Karlovic para levantar o segundo troféu de sua carreira.

No feminino, a dinamarquesa Caroline Wozniacki derrotou Roberta Vinci em Istambul para ganhar o seu primeiro título na temporada. Em Bastad, a campeã foi a alemã Mona Barthel, que superou a sul-africana Chanelle Scheepers.