Retorno de Lugano volta à pauta e ganha força no São Paulo

A passagem de Lugano por São Paulo para o jogo de despedida de Rogério Ceni, na última sexta-feira, reaproximou o uruguaio do clube do Morumbi. A diretoria deve retomar conversas com o uruguaio durante a semana para uma possível contratação para o próximo ano.

A cúpula do São Paulo admite o contato com o defensor. Lugano, de 35 anos, viria para ser o líder de um elenco que perdeu Ceni, agora aposentado, além de procurar reforços para a defesa. Os jovens Rodrigo Caio, de 22 anos, e Lucão, de 19, devem ganhar a companhia no próximo ano de algum jogador mais experiente, para ajudar a compor o setor que teve ainda a saída de Edson Silva.

Lugano é ídolo da torcida e foi ovacionado no Morumbi na última sexta-feira, durante o jogo comemorativo. O uruguaio atualmente defende o Cerro Porteño, do Paraguai, mas nunca escondeu a vontade de voltar a vestir a camisa do São Paulo. Pelo clube paulista, jogou entre 2003 e 2006, quando conquistou os títulos da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes.