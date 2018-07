Retorno de Robinho é 'difícil', diz dirigente santista

SÃO PAULO - O Santos considera improvável a vinda do atacante Robinho, do Milan, como reforço para o time em 2013. O jogador de 28 anos foi revelado na Vila Belmiro e deixou o clube pela primeira vez em 2005. Em 2010 voltou para atuar por seis meses, o que alimentou o sonho da torcida por um novo retorno.

Porém, o grande obstáculo para tirá-lo da equipe italiana é a questão financeira. "O Robinho é uma operação difícil pelos valores envolvidos na negociação", afirmou o vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues. As especulações sobre o retorno de Robinho incluíam até mesmo a ida do meia de Felipe Anderson para o time italiano. O dirigente disse que o Santos nem sequer foi procurado sobre o jogador.

Para o ataque, o clube da Vila Belmiro ainda não confirmou nenhum reforço. Willian José, do São Paulo, chegou a dar entrevistas falando como jogador do Santos, mas nesta semana o Grêmio se atravessou na negociação e pode anunciar a contratação do atacante.