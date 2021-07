Retorno do atacante Léo Natel é o destaque do Corinthians contra o Cuiabá

O técnico Sylvinho tem mais um nome à disposição para montar a equipe que enfrentará o Cuiabá nesta segunda-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá, em partida válida pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Léo Natel, que retorna ao time após mais de um mês de afastamento devido a uma lesão no ombro direito.

O atleta estava afastado desde 16 de junho, quando o Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino. Na ocasião, na quarta rodada do Brasileirão, Léo Natel sentiu dores no ombro e foi constatada uma luxação.

Leia Também Ainda sem reforços, Sylvinho indica Corinthians com poucas mudanças em Cuiabá

Após o período de afastamento, deve iniciar a partida em Cuiabá no banco de reservas e está entre os relacionados. Além de Léo Natel, retorna à equipe Du Queiroz, que não foi relacionado no último confronto da equipe paulista, na derrota de virada por 2 a 1 contra o Atlético-MG.

Um desfalque esperado é Gabriel Pereira, que está fora após um desconforto no músculo posterior da coxa. Outros jogadores que não estarão à disposição do técnico do Corinthians serão Renato Augusto e Giuliano, recém contratados e ainda na espera pela regularização de suas inscrições.

Portanto, a expectativa é que o Corinthians entre em campo com: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Vitinho (Roni); Mateus Vital (Marquinhos), Gustavo Mosquito e Jô.