Retorno do meia Nenê motiva o Vasco para a partida contra o embalado Náutico

Apesar de ainda ser líder com 19 pontos, o time já não tem mais folga na ponta, já que possui a mesma pontuação do Atlético - leva vantagem apenas no saldo de gols - e tem apenas dois à frente do Bahia, terceiro colocado. O Náutico vem na sequência, em quarto, com 16.

Entre os 34 jogos de invencibilidade, Nenê só não disputou uma partida. Foi contra o Friburguense, em fevereiro, quando a equipe ficou apenas no empate por 2 a 2, em São Januário, pelo Campeonato Carioca. No total, foram 25 vitórias e nove empates desde o dia 8 de novembro, quando iniciou a série com o triunfo sobre o Palmeiras por 2 a 0.

No último treinamento antes da partida, o camisa 10 deu um susto na torcida ao se queixar de dores no tornozelo, problema que não o afastará do jogo. Com o retorno de Nenê, Yago Pikachu volta a figurar no banco de reservas e a ser opção para o segundo tempo. No ataque, Leandrão, mesmo com a atuação ruim no fim de semana, deve permanecer como titular. Ainda com a seleção uruguaia, o goleiro Martin Silva deve ficar à disposição para o jogo contra o Paysandu no sábado.

Se o Vasco tem a volta de Nenê, o Náutico conta com o retorno de Ronny, Mateus Muller e Gastón Filgueira, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo na goleada sobre o Paraná por 5 a 1. Com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, o time pernambucano tem a atual melhor série positiva da Série B. E também o melhor ataque, com 18 gols.