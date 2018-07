Retornos de Lucas Lima e Gabriel motivam reação do Santos

O fim da participação brasileira na Copa América Centenário, nos Estados Unidos, representou um alívio ao Santos. Nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro o técnico Dorival Junior poderá contar com o meia Lucas Lima e o atacante Gabriel. A dupla retorna ao País nesta terça-feira e já se reapresenta ao clube à tarde para o treino no CT Rei Pelé.

Porém, a participação dos dois na partida de quarta, contra o Sport, na Vila Belmiro, depende da avaliação física. O meia e o atacante foram titulares na derrota por 1 a 0 para o Peru, no domingo, e podem apresentar desgaste também pela viagem de volta dos Estados Unidos ao Brasil. A previsão de desembarque é para as 7h desta terça, no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. À tarde os dois devem estar em Santos para o treino do time, que aguarda o retorno da dupla. "A gente acaba ganhando mais dois companheiros, que são fatores determinantes para o nosso time", afirmou o atacante Joel. Sem os dois jogadores da seleção, o Santos disputou as cinco últimas rodadas, com um empate, duas derrotas e duas vitórias.

Os retornos amenizam ainda a ausência de Ricardo Oliveira. Convocado para a Copa América Centenário e cortado por lesão, o atacante tenta se recuperar de dores no joelho direito antes de voltar a ser utilizado pela equipe.