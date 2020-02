Retornos de Soteldo e Sánchez são esperanças do Santos para reagir no Paulista

Depois da fraca apresentação do Santos no clássico, o técnico Jesualdo Ferreira espera que com os retornos de Soteldo e Carlos Sánchez a equipe reaja no Campeonato Paulista. Os dois foram desfalques de última hora na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, em Itaquera.

Soteldo reclamou de desgaste físico após disputar o pré-olímpico na Colômbia pela Venezuela. Sanchez foi vetado por desconforto na coxa direita. A assessoria de imprensa do clube informou que não houve lesão, apenas precaução. "O Soteldo disse que estava muito cansado e que não tinha condições de jogar. Falei para ele ir descansar", explicou Jesualdo.

"Há momentos em que é muito melhor preservar o jogador, que pode sofrer uma lesão grave, do que botar em campo e não conseguir jogar. Sánchez a mesma coisa. A vida do clube não acabou (após a derrota para o Corinthians). Isso é o futebol. Futebol também é relacionamento, conversa, entendimento fora do campo", prosseguiu.

O técnico português agora terá semana cheia para treinar seu elenco. O Santos só volta a jogar dia 10, segunda-feira, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na Vila Belmiro. Apesar de ter elenco limitado, Jesualdo preferiu não cobrar a diretoria por reforços. "Não vou fazer referência a isso. Não cabe a mim, não posso fazer isso com meus jogadores. São com eles que eu trabalho, não posso ser desleal com eles", disse.