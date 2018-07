Retrospecto em Copas coloca Brasil como favorito no Grupo A

SÃO PAULO - Nesta sexta-feira, 6, foram definidos os adversários do Brasil na Copa do Mundo de 2014. Em sequência Croácia, México e Camarões. E, se depender do histórico em Mundiais, a seleção brasileira possui boas chances de se classificar com folga na primeira fase e lutar pelo sonho do hexacampeonato.

Dono da casa e um dos principais favoritos ao título, o Brasil fará sua estreia na Copa do Mundo de 2014 contra a seleção da Croácia, no dia 12 de julho, em São Paulo. Os dois países se enfrentaram também na primeira rodada do torneio em 2006, quando a seleção brasileira venceu o jogo pelo placar de 1 a 0.

No segundo jogo, o adversário da seleção será o México, equipe considerada um carrasco para nós e que, em 2012, tirou do Brasil o sonho de ser campeão olímpico. Porém, em Copas do Mundo, o histórico entre as equipes é totalmente favorável para a seleção verde e amarela. Em três confrontos, nas edições de 1950, 1954 e 1962, três vitórias brasileiras e sempre com placares elásticos. Somando os três jogos, o Brasil marcou 11 gols e não sofreu nenhum.

Para finalizar a sua participação na fase inicial da Copa do Mundo, o Brasil enfrenta Camarões. E a seleção africana é mais uma a trazer boas recordações para o povo brasileiro. Em 1994, a seleção treinada por Carlos Alberto Parreira estreou no Mundial vencendo Camarões por 3 a 0.