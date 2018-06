Retrospecto positivo já anima Palmeiras para duelo contra o Cerro Porteño

O histórico de confrontos do Palmeiras com o Cerro Porteño anima o clube brasileiro para o duelo pelas oitavas de final da Libertadores. As equipes se enfrentarão só depois da Copa do Mundo, mas a definição do duelo fez os clubes já adiantarem o clima de rivalidade.

+ Andrés ironiza possível duelo com Palmeiras: 'Vamos ver se não vai ter chororô'

As equipes já se enfrentaram nove vezes; um jogo amistoso e oito encontros pela Libertadores. O Palmeiras perdeu apenas uma vez, em 2006, por 3 a 2. Foram quatro vitórias palmeirenses e quatro empates.

Em seu site oficial, o Palmeiras destaca sua boa campanha na Libertadores, em que terminou a primeira fase com o melhor retrospecto. Do lado paraguaio, o Cerro Porteño publicou um vídeo em tom motivacional, em que destaca a atuação do time em casa, onde será realizado o duelo de ida. O clube manda o recado para os adversários brasileiros: "Nossa casa, nossos guerreiros, nossa paixão e nossa loucura os esperam."