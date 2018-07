Retrospecto recente anima mandantes no estádio do Pacaembu

O estádio do Pacaembu recebe hoje o sexto jogo pelo Campeonato Brasileiro em 17 dias. Neste período, mais de 120 mil torcedores foram ao estádio acompanhar partidas de São Paulo, Santos e Palmeiras. E a “estadia” dos times no gramado municipal vem sendo positiva. Nenhum deles perdeu nessas seis partidas como mandante.

+ Pacaembu volta a ser a ‘casa’ dos grandes de São Paulo

O clube tricolor tem 100% de aproveitamento: derrotou Atlético-PR (2 a 1, na 28.ª rodada) e Flamengo (2 a 0, 30.ª); o Palmeiras conquistou quatro dos seis pontos disputados no estádio, após derrotar a Ponte Preta (2 a 0, 29.ª) e empatar com o Bahia (2 a 2, 27.ª); e o Santos, que fez apenas uma apresentação, empatou com o Vitória (2 a 2, 28.ª).

O São Paulo é líder de público. Vendeu 59,7 mil ingressos em dois jogos no estádio. O Palmeiras levou 45,2 mil também em duas partidas. Ambos já tinham a projeção de que haveria uma diminuição na média de público nos jogos no Pacaembu. As duas equipes só estão atrás do Corinthians na média de público do Brasileirão deste ano: o clube tricolor leva cerca de 34,5 mil torcedores por partida e tem os quatro maiores públicos do Brasileiro; o Palmeiras leva, em média, 30,4 mil no torneio. A média do Corinthians é de 38,6 mil pagantes por jogo.

Já o Santos, que costuma levar cerca de 8,4 mil torcedores à Vila Belmiro, conseguiu manter média bem melhor de público no estádio municipal. Contra o Vitória, foram 19 mil pagantes, número pouco abaixo da média de 22,7 mil que o time tem nos oito jogos que mandou no Pacaembu na temporada.

Entre os três times, o São Paulo também arrecadou mais. Em dois jogos, teve R$ 712 mil de renda líquida. O Palmeiras somou mais de R$ 688 mil, e o Santos, com um jogo a menos, R$ 39,7 mil.

Além do clássico de hoje, o Pacaembu já tem agendado ainda mais dois jogos do São Paulo até o fim do ano, enquanto o Morumbi está alugado para shows: contra a Chapecoense (no dia 9 de novembro) e Botafogo (19). O Palmeiras retorna ao Allianz Parque na segunda-feira, para o duelo contra o Cruzeiro. Os próximos quatro jogos do Santos como mandante estão marcados para a Vila Belmiro.