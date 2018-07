Returno da Série C começa com alterações no Grupo A

No fechamento da rodada, com um gol aos 50 minutos do segundo tempo, o Brasiliense-DF venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1, em Taguatinga (DF). O time do Maranhão ainda lidera, com 20 pontos e melhor saldo de gols que a Luverdense: 13 a 7. O clube de Brasília deu um salto grande na tabela de classificação, subindo para o quinto lugar com 18 pontos.

O Fortaleza voltou a mostrar força em casa e venceu o Baraúnas-RN por 3 a 0, mostrando que vai dar trabalho sob o comando do técnico Luís Carlos Martins. O time tricolor cearense aparece em terceiro lugar, com 19 pontos, enquanto que o potiguar continua preocupado com o rebaixamento - com sete pontos, na 10.ª e penúltima colocação.

A maior surpresa, porém, é a recuperação do CRB, que venceu o Águia-PA por 3 a 1, em Maceió, e também chegou aos 19 pontos, em quarto lugar. O time alagoano se acertou com a chegada do técnico Roberval Davino, que está invicto há seis jogos e venceu a terceira seguida. O clube paraense, que briga pelo G4, continua com 17 pontos, mas agora aparece em sétimo.

Resultado inesperado foi a derrota do Cuiabá para o Treze-PB por 2 a 0, em Campina Grande (PB). O time do Mato Grosso caiu para sexto lugar, com 17 pontos, enquanto que o da Paraíba, com 14, ainda ocupa a nona posição, dentro da zona de rebaixamento.

De volta a Lucas do Rio Verde (MT), o Luverdense se impôs diante do Santa Cruz, por 3 a 1, e se igualou ao Sampaio Corrêa, com 20 pontos, na liderança. O time pernambucano, com 17, está em sexto lugar.

VILA NOVA VOLTA AO G4 - No Grupo B, o Vila Nova foi até a Grande São Paulo e bateu o Barueri-SP por 3 a 1, voltando a ocupar a quarta posição, com 17 pontos. Ganhou a vaga do Mogi Mirim, quinto colocado com 16, que no último sábado perdeu para o Duque de Caxias-RJ por 3 a 1. O time paulista caiu para a zona de rebaixamento, em nono lugar, com oito pontos.

Na vice-liderança aparece o Macaé-RJ, com 18 pontos, após vencer no sábado, por 2 a 0, o Caxias-RS, que também soma 18 pontos, mas em terceiro lugar. O líder ainda é o Guarani, com 20, sem tomar nenhum gol em 10 jogos e ainda invicto. No sábado ficou no 0 a 0 com o Madureira, em Campinas.

O Betim-MG voltou a respirar na sua luta contra a degola e até pensa em uma vaga na segunda fase ao vencer em casa o Crac-GO por 3 a 2, de virada. O time mineiro tem 12 pontos, em sétimo, na frente do Duque de Caxias, com nove em oitavo.

Confira a 10.ª rodada da Série C:

Sábado

Guarani-SP 0 x 0 Madureira-RJ

Macaé-RJ 2 x 0 Caxias-RS

Duque de Caxias-RJ 3 x 1 Mogi Mirim-SP

Domingo

Betim-MG 3 x 2 Crac-GO

Barueri-SP 2 x 3 Vila Nova-GO

Fortaleza-CE 3 x 0 Baraúnas-RN

CRB-AL 3 x 1 Águia-PA

Treze-PB 2 x 0 Cuiabá-MT

Luverdense-MT 3 x 1 Santa Cruz-PE

Brasiliense-DF 2 x 1 Sampaio Corrêa-MA