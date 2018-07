Reunião com Kalil marca reapresentação do Atlético-MG Depois de passar sufoco na maior parte do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG finalmente se livrou do risco de rebaixamento no último domingo, quando goleou o Botafogo por 4 a 0. Assim, depois da folga na segunda-feira, o clima estava mais tranquilo na reapresentação do elenco na tarde desta terça. Mas não dá para relaxar muito: ainda tem o sempre tenso clássico com o rival Cruzeiro, no próximo domingo, em Sete Lagoas (MG), pela última rodada.