Reunião com prefeitura deve decidir o futuro do estádio do Canindé

A primeira reunião técnica entre funcionários da Prefeitura e da área de patrimônio da Portuguesa , que será realizada na próxima semana, vai começar a tirar do papel o projeto de modernização do Canindé. O estádio possui uma área da Portuguesa e outra em comodato com a prefeitura.

A ideia inicial é transformar parte do estádio que está em comodato em um centro comercial, com hotel e um centro de convenções, concretizando o projeto municipal de revitalização da região do Tietê que, segundo funcionários, teria de acompanhar o desenvolvimento dos arredores do Rio Pinheiros. Por outro lado, a Portuguesa teria recursos para saldar parte de suas dívidas e ficaria com um estádio menor, com cerca de 20 a 25 mil lugares no mesmo lugar onde fez sua história. Apesar da possível diminuição do estádio do Canindé, a parte social do clube deve ser mantida.