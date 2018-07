Reunião da AFA define futuro de Sergio Batista nesta semana

BUENOS AIRES - No comando da seleção argentina de forma interina desde o fim da última Copa do Mundo, em julho, o técnico Sergio Batista pode ser efetivado no cargo nesta semana, após a reunião entre membros do Comitê de Seleções da Associação do Futebol Argentino (AFA) e o diretor-geral de seleções, Carlos Bilardo.

O encontro, que ainda não teve data especificada, deve mesmo marcar a efetivação de Batista, pelo menos segundo expectativa de membros da AFA, como Humberto Grondona, que é filho do presidente da Associação, Julio Grondona, e também trabalha na entidade. Segundo ele, a confirmação do treinador é apenas "uma formalidade".

Dois dos seis membros do Comitê de Seleções, os vice-presidentes de Boca Juniors, Juan Carlos Crespi, e River Plate, Diego Turnes, disseram nos últimos dias à imprensa que o único candidato é Batista.

Campeão olímpico com a Argentina nos Jogos de Pequim, em 2008, o técnico recebeu em diversas ocasiões o apoio do principal jogador do país atualmente, o atacante Lionel Messi, externadas após os amistosos disputados depois do Mundial.

Batista convocou os atletas e esteve no banco nos três amistosos pós-Copa, contra Irlanda, Espanha e Japão. No próximo dia 17, comandará a Argentina na partida contra a seleção brasileira, em Doha, no Catar.