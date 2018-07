Reunião da comissão técnica da seleção brasileira 'estreia' sede da CBF, no Rio

RIO - A inauguração oficial da nova sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio, está marcada para o próximo dia 4 de junho, mas o local passou a funcionar de fato nesta segunda-feira. Localizado a poucos quilômetros da antiga sede, o novo endereço da entidade - cujo prédio ganhou o nome de Edifício José Maria Marin, em homenagem ao atual presidente - já abrigou inclusive uma reunião de trabalho da comissão técnica da seleção.

"Estão todos da CBF de parabéns. Encontramos aqui as melhores condições para exercer o nosso trabalho, o que já começamos a fazer imediatamente", disse o técnico Luiz Felipe Scolari, em declaração publicada no site da entidade. "A sede ficou muito bonita", continuou.

Felipão se reuniu com o coordenador técnico, Carlos Alberto Parreira, com o auxiliar Flávio Murtosa, e com o analista de desempenho, Thiago Larghi. "Posso garantir que uma sede com essa excelência e modernidade, além de muito bonita, não encontra paralelo em muitas sedes de entidades que conheci no mundo", afirmou Parreira.