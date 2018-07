Reunião termina 'sem consenso' e Corinthians continua sem técnico

O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, se reuniu com a cúpula do futebol na tarde desta sexta-feira no CT Joaquim Grava com objetivo de encontrar um substituto para Tite. O encontro, que durou mais de quatro, terminou 'sem consenso'. Mais por falta de opções do que por divergências entre os dirigentes. A definição de quem será o novo treinador ficou para este sábado ou até mesmo para a próxima semana.

A diretoria não imaginava que os treinadores sondados declinassem convites, como aconteceu com Roger Machado, do Grêmio, e com Sylvinho, auxiliar técnico da Inter de Milão. Na quinta-feira, Roger Machado se reuniu com a diretoria do clube gaúcho, afirmou que foi sondado pelo Corinthians, mas garantiu que continuaria no Grêmio. Nesta sexta-feira, foi a vez de Sylvinho, que informou ao presidente Roberto de Andrade o desejo de permanecer na Europa.

Eduardo Baptista já havia dito que não sai da Ponte Preta. Fernando Diniz afirmou que continua no Oeste, dando a sequência a parceria com o Osasco Audax. Diniz garantiu ao dono do clube, Mário Teixeira, que não deixaria o time neste momento. Ainda não fomos procurados por ninguém do Corinthians", afirma o diretor do Audax, Nei Teixeira. "Conversei com o Fernando hoje e ele está concentrado para o jogo de amanhã", afirmou.

Roger, Eduardo Baptista, Fernando Diniz e Sylvinho se encaixam no perfil da diretoria. Roberto de Andrade busca novos nomes para comandar o Corinthians pós-Tite. O problema é que há uma resistência aos 'medalhões'. O presidente pensou em Oswaldo de Oliveira, do Sport. Mas houve reações negativas por parte da torcida e de diretores. Já Mano Menezes e Abel Braga foram vetados e não têm chance de serem contratados.