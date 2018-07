Reunião de quase 2h marca reapresentação do Botafogo

Uma reunião de quase duas marcou a tarde do elenco do Botafogo. O treino marcado para começar às 16h30 foi iniciado pouco depois das 18 horas devido a uma conversa a portas fechadas entre jogadores e comissão técnica do time, no Engenhão. Desta vez, a diretoria do clube não participou do encontro com o grupo.

A reunião serviu para a equipe analisar os erros na derrota do último sábado, para o Atlético-PR, e projetar o confronto com o Fluminense, neste sábado, às 19h30, no Maracanã. Com 33 pontos, o Botafogo precisa vencer para não correr o risco de terminar a 34ª rodada na vice-lanterna e ficar muito próximo do rebaixamento.

Mas o técnico Vagner Mancini ganhou uma nova preocupação para a partida. O treino desta tarde de terça, no gramado principal do Engenhão, não contou com a participação do volante Rodrigo Souto, que vem atuando como zagueiro. Ele sentiu a virilha direita e deve ser desfalque. Em compensação, André Bahia se recuperou de lesão muscular e precisa apenas melhorar a condição física para estar em campo no sábado.