Reunião decide que Engenhão será reaberto em 7 de fevereiro

O torcedor do Botafogo só vai poder ver o time jogando em sua casa, o Engenhão, no dia 7 de fevereiro, na partida contra o Bonsucesso, válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A decisão foi tomada em reunião entre a diretoria do clube alvinegro, prefeitura do Rio e os responsáveis pelas obras de reforma da arena nesta sexta-feira.

"A prefeitura apresentou garantias que o estádio estará pronto, sem entulhos, até 31 de janeiro. Por conta do Estatuto do Torcedor, que pede 10 dias de antecedência para definir os estádios, vamos deixar para voltar ao nosso estádio na terceira rodada", disse o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira.

Inicialmente, a prefeitura havia prometido o estádio para a estreia do Campeonato Carioca, no dia 1.º de fevereiro. Apesar disso, Pereira não lamentou o adiamento. "Se não houvesse um prazo, estaríamos preocupados. Mas só de saber que há solução em vista, nos basta". O estádio está fechado desde março de 2013 em razão de obras para reformar a cobertura, que apresentou graves problemas estruturais.

Desde então, o Botafogo, que administra o Engenhão, está sendo obrigado a jogar em outros locais e com isso tem perdido dinheiro de arrecadação de bilheteria, um dos fatores de agravo da crise financeira que o clube está vivendo.

Na primeira etapa de abertura, no dia 7, apenas o anel inferior do estádio vai estar liberado. A capacidade deste setor é de 20 mil pessoas na arquibancada, além de 1.600 lugares de arquibancada e as cabines de rádio e TV. A previsão é que o acesso ao anel superior seja autorizado a partir de julho.