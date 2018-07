Reunião define que Michel Bastos continua no São Paulo

Uma reunião nesta terça-feira no CT da Barra Funda entre o meia Michel Bastos e o novo diretor executivo de futebol do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, definiu a permanência do jogador no clube. O encontro discutiu se o atleta, que ficou fora dos últimos jogos do time por opção técnica, tinha interesse em permanecer no plantel e se recuperar do período de baixa.

Michel Bastos demonstrou estar abalado nos últimos dias pela agressão sofrida há cerca de duas semanas, quando membros da torcida organizada invadiram o CT durante o treino de véspera da partida com o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Além da condição emocional, o meia se mostrava abaixo das condições físicas e técnicas ideais para atuar.

"Fiquei convencido de suas razões e do seu desejo de ajudar. O momento é de integrar, não dividir. O Ricardo Gomes ganha uma opção importante para a reação do time", disse o diretor executivo ao site oficial. Michel Bastos tem treinado com os reservas, mas com a definição durante o encontro, pode ser relacionado para o jogo de quinta-feira, contra o Cruzeiro, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Desde o jogo com o Coritiba (empate sem gols) o atleta não atua. Depois, ficou fora até mesmo do banco de reservas nos dois encontros seguintes. O atleta chegou ao clube em agosto de 2014 e tem contrato até dezembro de 2017, com a possibilidade de renovação automática por mais uma temporada. Nesta temporada Michel Bastos disputou 36 partidas, com cinco gols marcados.