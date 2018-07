Reunião define criação da Liga Sul-Minas de futebol

Uma reunião marcada para o próximo dia 21, em Belo Horizonte, deve dar mais um passo para a criação da Liga Sul-Minas, que pretende realizar o seu primeiro torneio já no ano que vem. A intenção é fazer uma competição com 16 equipes - 14 dos três Estados do Sul do País (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e de Minas Gerais, mais os cariocas Flamengo e Fluminense.

Os dirigentes enfrentam resistência das federações, por causa dos campeonatos estaduais, mas estudam uma fórmula enxuta de disputa, que consumiria no máximo oito datas. Assim, as equipes participariam também dos Estaduais, embora a tendência é de que os principais times não utilizem força máxima nestas competições.

De 2000 a 2002 aconteceram três edições da Copa Sul-Minas. O torneio não prosseguiu por causa de dificuldades no calendário.

Nesta quarta-feira, na CBF, os nove presidentes integrantes da Comissão Nacional de Clubes se reuniram pela primeira vez. O encontro serviu para tratar da elaboração do regimento e da autonomia dos dirigentes em discutir temas. A comissão é formada por nove clubes das quatro divisões do Campeonato Brasileiro.