Reunião entre elenco, comissão técnica e diretoria marca treino da Ponte Preta

A derrota para o Atlético Goianiense, no último sábado, em Bragança Paulista (SP), ainda repercute na Ponte Preta. A reapresentação do elenco aconteceu nesta terça-feira e antes do treinamento houve uma conversa de aproximadamente 15 minutos entre jogadores, comissão técnica e membros da diretoria.

O papo foi em tom de cobrança principalmente por parte do técnico Doriva, que já havia demonstrado insatisfação na entrevista coletiva logo após a terceira derrota em três jogos como mandante nesta Série B do Campeonato Brasileiro.

"Fizemos uma má partida e a cobrança do professor é válida. Ele é um cara muito experiente, já foi atleta... Não posso revelar o que foi dito, mas ele foi bem na situação. A gente tinha que ter essa cobrança, entre nós está tendo essa cobrança. O mais importante é ter a consciência que muita coisa precisa ser melhorada", disse o meia Danilo Barcelos.

Na 14.ª colocação com sete pontos, a Ponte Preta tem a semana livre para buscar a reabilitação na Série B, pois só volta a campo na próxima segunda-feira contra o Sampaio Corrêa, às 20 horas, no estádio Castelão, em São Luis, pela sétima rodada.