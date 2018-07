Reunião nesta quinta pode definir demissão de Gilson Kleina do Palmeiras

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina pode ser demitido nesta quinta-feira do Palmeiras. Tudo dependerá de uma conversa entre o presidente Paulo Nobre, o gerente executivo José Carlos Brunoro e o gerente de futebol Omar Feitosa. Nesta quarta, apenas Feitosa estava com a equipe em Mirassol e, pressionado, deixou claro que algo pode acontecer após o vexame. Ao ser perguntado sobre o futuro do treinador, após a derrota por 6 a 2, ele limitou-se a dizer que não era hora de tomar decisões, pois elas poderiam ser precipitadas e motivadas pela emoção.

Feitosa elogiou o trabalho de Gilson Kleina e disse que seria "prematuro falar algo" em relação ao futuro do técnico. O dirigente também não poderia tomar nenhuma decisão sem antes consultar Paulo Nobre, que no momento do jogo estava em voo retornando da viagem feita como chefe da delegação da seleção brasileira nos amistosos contra Itália e Rússia, na Europa.

A reportagem do Estado tentou falar com Brunoro, mas ele desligou seu telefone celular. O fato é que a pressão em cima da diretoria para demitir Gilson Kleina, que já era grande, aumentou após a derrota nesta quarta-feira, sobretudo da forma em que foi, com seis gols no primeiro tempo. O fato é que a permanência de Kleina no cargo é praticamente impossível. Até candidatos a ocupar o cargo já são ventilados entre alguns conselheiros do clube. Os dois nomes mais fortes são o de Mano Menezes, ex-técnico da seleção, e de Dorival Júnior, que estava no Flamengo.

Existe a possibilidade de a diretoria dar mais um voto de confiança e manter Gilson Kleina no cargo pelo menos até a próxima terça, quando o Palmeiras enfrentará o Tigre pela Copa Libertadores, no Pacaembu. Um resultado negativo nesta partida poderá sacramentar a queda do técnico.

Nesta quarta, o clima no vestiário era tenso. Mas o treinador garantiu que não entregará os pontos. Ressaltou, contudo, que ainda não tinha ouvido da diretoria que estava garantido no posto. "Não vou desistir jamais. Estamos com vergonha, mas vamos trabalhar. Nunca tinha passado por isso antes, mas o momento é de ter tranquilidade e levantar a cabeça", disse o treinador com o semblante bastante abatido, lembrando muito a fisionomia da partida contra o Flamengo, no ano passado, no jogo que decretou a queda do time para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Ao ser questionado se ficaria no cargo após a derrota, o treinador mostrou-se incomodado com a situação. "Não sei e não sou eu que tenho de resolver isso. Todos tem de entender a situação. Não isento minha culpa nesta derrota e a decisão cabe à diretoria agora. Foi um desastre, uma fatalidade, mas vamos nos reerguer e trabalhar muito".