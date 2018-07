Reunião nesta segunda definirá futuro de Felipe Melo no Palmeiras

O futuro de Felipe Melo no Palmeiras será decidido nesta segunda-feira. O volante terá um encontro com o técnico Cuca e o presidente do clube, Maurício Galiotte, para ouvir as condições para ele retornar ao time. Se a reconciliação der certo, o jogador pode ser reintegrado à equipe na terça.

O jogador está afastado há mais de um mês após se desentender com o treinador depois da eliminação na Copa do Brasil diante do Cruzeiro. O vazamento de um áudio em que o volante chama Cuca de “mentiroso e mau caráter” piorou a situação e fez com que ele deixasse de treinar com o grupo.

A tentativa de solução para o afastamento tem como componente o receio de o assunto parar na Justiça e terminar com prejuízo ao clube. Os advogados do atleta já apresentaram duas notificações extrajudiciais para pedir o retorno do volante ao plantel, alegando que o afastamento das atividades do elenco configuram assédio moral e ferem leis trabalhistas.

O Palmeiras tentou contornar as reclamações com conversas, porém não conseguiu uma rescisão amigável, como o pretendido. O clube, então, passou a ver a reintegração como a melhor solução possível para não se ter problemas maiores.