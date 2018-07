Reunião por Paolo Guerrero ainda não define renovação

A diretoria do Corinthians se reuniu no fim da manhã desta sexta-feira com empresários do atacante Paolo Guerrero. O encontro aconteceu no Parque São Jorge. Ronaldo Ximenes, diretor de futebol do clube, afirmou que o novo contrato ainda não foi assinado. Segundo ele, houve avanços na negociação para manter o peruano, mas uma nova conversa já está marcada para a próxima semana. No Brasileirão, atacante está confirmado na próxima partida.

"Chegamos a um consenso de que ambas as partes querem a mesma coisa: nós queremos que o Guerrero continue e os empresários também disseram que o atleta não quer sair", disse Ronaldo Ximenes, que se reuniu com o empresário Bruno Paiva e um agente peruano ligado ao atacante.

"Nessa segunda reunião, vamos tentar acertar valores (da negociação). Eles (empresários) vão passar nossa proposta oficial ao Guerrero", completou Ronaldo Ximenes, sem revelar qual foi a oferta do Corinthians ao atacante. "Estamos otimistas, o próprio jogador já demonstrou publicamente a vontade de ficar."

Se o acordo realmente for fechado, Guerrero deverá ganhar cerca de R$ 500 mil por mês. A disparidade entre o que o clube oferece e o que o atleta pede está no pagamento das luvas, uma premiação na assinatura do novo contrato. O valor pode girar em torno de R$ 10 milhões. Os dois lados já disseram que a ideia é acertar a renovação por mais três anos, até dezembro de 2017.