Reunidas, ligas europeias criticam decisões da Fifa

A entidade demonstrou irritação com o fato de não ser consultada em decisões que considera monocráticas do presidente da Fifa, Joseph Blatter. As ligas desejam passar a participar destes processos decisórios.

A EPFL expressou ainda seu descontentamento com a possibilidade de a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, ocorrer durante o inverno europeu, o que paralisia os campeonato nacionais. A decisão de Blatter, anunciada na última segunda-feira, de que a competição será mantida no verão, não satisfez a entidade das ligas.

Outra atitude criticada pela EPFL foi a decisão da Fifa de acrescentar oito datas para jogos entre seleções entre 2011 e 2014. De acordo com as ligas, a entidade que gere o futebol mundial só avisou as confederações nacionais duas semanas depois de tomar tal decisão.

A EPFL é presidida pelo principal dirigente da Premier League, a liga inglesa, Dave Richards, e tem como delegados representantes de ligas de Espanha, Itália, Alemanha, França e Rússia.