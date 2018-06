Reus marca, Borussia Dortmund empata com RB Leipzig e se garante em 3º no Alemão

Graças a um gol marcado por Marco Reus, o Borussia Dortmund buscou empate por 1 a 1 com o RB Leipzig, fora de casa, no último jogo disputado neste sábado pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, o time se garantiu na terceira posição da competição, com 42 pontos, mesma pontuação do Eintracht Frankfurt, quarto colocado pelos critérios de desempate.

Já os anfitriões deste confronto chegaram aos 39 pontos e ficaram no sexto posto da tabela, hoje fechando a zona de classificação para a Liga Europa. O empate foi ruim para a equipe de Leipzig também pelo fato de que permitiu que terminasse o dia atrás de Eintracht e Bayer Leverkusen, que passaram a contabilizar 42 e 41 pontos, respectivamente, após ganharem os jogos que disputaram horas mais cedo neste sábado.

No duelo que encerrou o dia de disputas do Alemão, o RB Leipzig abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo com um gol do francês Jean-Kevin Augustin. Porém, pouco depois, aos 38, Reus deixou tudo igual ao receber um passe do sírio naturalizado alemão Mahmoud Dahoud e, cara a cara com o goleiro Peter Gulacsi, finalizar para assegurar o empate.

Depois do ponto somado fora de casa, o Borussia Dortmund agora voltará as suas atenções à Liga Europa, no qual atuará com o apoio de sua torcida na Alemanha na próxima quinta-feira, contra o Salzburg, da Áustria, pelo confronto de ida das oitavas de final.

No mesmo dia, o RB Leipzig jogará pela mesma fase desta competição continental contra o Zenit, também na Alemanha, no primeiro duelo do mata-mata contra o time russo. Pelo Campeonato Alemão, a equipe voltará a atuar no dia 11 de março, contra o Stuttgart, fora de casa. Na mesma data, o Borussia jogará em Dortmund contra o Eintracht.

A 25ª rodada da competição nacional será fechada neste domingo com dois jogos. Em um deles, o líder disparado Bayern de Munique, que tem 60 pontos, enfrenta o Freiburg fora de casa. Colônia x Stuttgart será o outro duelo do dia pelo torneio.