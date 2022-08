Reus marca e comanda o Borussia Dortmund na estreia do Alemão com vitória sobre o Leverkusen

Com esperanças de voltar a competir pelo título após domínio de 10 anos do Bayern de Munique, o Borussia Dortmund estreou no Campeonato Alemão neste sábado com vitória por 1 a 0 sobre o Bayer Leverkusen. Jogando no Signal Iduna Park, em Dortmund, o time aurinegro marcou aos 9 minutos, com Marco Reus, o único gol da partida.

O Leverkusen começou a temporada sendo eliminado na primeira rodada da Copa da Alemanha por Elversberg, da terceira divisão. O time de Gerardo Seoane agora estreia no Campeonato Alemão também com derrota.

Leia Também Bayern de Munique arrasa com Eintracht Frankfurt e goleia na largada do Campeonato Alemão

Não demorou muito para sair o primeiro gol do Borussia Dortmund no Campeonato Alemão. Aos 9 minutos, Adeyemi bateu para defesa do goleiro e a bola ficou em cima da linha do gol para Marco Reus completar o gol. O Bayer teve uma boa chance no primeiro tempo em finalização de fora da área feita por Schick, mas a bola foi para fora.

No segundo tempo, o jogo teve uma queda de produção, mas com lances importantes. Hazard teve grande chance, mas Hradecky fez grande defesa. O time visitante chegou teve lance anulado por impedimento quanto pôde empatar. Mais tarde, foi a vez de Kobel, goleiro do Borussia, fez grande defesa em finalização de Schick.

Patrick Schick ainda voltou a ter outra grande chance, mas novamente perdeu a disputa com o goleiro do time aurinegro. Nos últimos momentos da partida, o goleiro do Leverkusen ainda foi expulso e um jogador de linha precisou ir para o gol do clube. A partida terminou com 1 a 0 para os donos da casa.

OUTROS JOGOS

De volta à primeira divisão, o Werder Bremen ficou no empate por 2 a 2 com o Wolfsburg fora de casa na estreia. Nmecha abriu o placar para o Wolfsburg aos 11 minutos, mas o Werder virou o jogo com dois gols em três minutos. Fullkrug empatou e Leonardo Bittencourt virou o jogo. Já no fim da partida, Guilavogui empatou novamente e decretou o 2 a 2.

O clássico de Berlin entre Union e Hertha ficou logo para a primeira rodada e teve domínio amplo do Union, que venceu por 3 a 1. Os gols foram marcados por Siebatcheu, Becker e Knoche, enquanto Lukebaio descontou já no fim da partida para o Hertha. O Borussia Monchengladbach venceu o Hoffenheim pelo mesmo placar em casa.

Ainda na manhã deste sábado, o Freiburg visitou o Augsburg e venceu por uma goleada pelo placar de 4 a 0. Também atuando como visitante, o Mainz 05 venceu o Bochum por 2 a 1.