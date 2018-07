Reus marca três e Dortmund bate Frankfurt pelo Alemão

O resultado levou o Dortmund aos 42 pontos, na segunda posição do Alemão. A equipe, no entanto, tem apenas chances matemáticas de título, já que está 15 pontos atrás do líder Bayern de Munique. Na próxima rodada, seu adversário será o Borussia Mönchengladbach, no próximo dia 24. Já o Eintracht Frankfurt estacionou nos 37 pontos, na quarta colocação.

O show particular de Reus começou logo aos oito minutos, depois que ele recebeu ótima enfiada de bola e, de frente para o goleiro, tocou no canto para abrir o placar. Apenas dois minutos depois, o zagueiro Hummels arrancou do campo de defesa e deu outra bela enfiada para Reus, que voltou a mostrar tranquilidade para fazer o segundo.

Quando parecia que o Dortmund golearia com facilidade, Schieber foi expulso após dar uma cotovelada no adversário. Com um a menos, os vice-líderes recuaram e a partida ficou morna. Somente no segundo tempo Reus voltou a aparecer para fazer o terceiro e selar o placar. Ele recebeu ótimo passe de Mario Götze, após linda jogada do meia pela direita, e bateu firme.