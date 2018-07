Reus reforça campeã Alemanha no primeiro jogo após Copa

O técnico Joachim Löw convocou nesta sexta-feira a seleção alemã para o primeiro compromisso depois da conquista do título da Copa. Na lista de 21 nomes, ele chamou 18 campeões mundiais para disputar o amistoso justamente contra a Argentina, de quem venceu na decisão do dia 13 de julho no Maracanã. E ainda ganhou o reforço de Marco Reus, que ficou fora da competição no Brasil por causa de lesão.

Do grupo que foi campeão mundial, Löw perdeu alguns jogadores importantes, como Lahm e Klose, que se aposentaram da seleção. Além disso, outros que disputaram a Copa estão contundidos, caso, por exemplo, de Schweinsteiger. Em compensação, pôde contar com o retorno de Reus, astro do Borussia Dortmund, que só não ajudou na conquista do título no Brasil porque sofreu lesão um pouco antes.

Além de Reus, outra novidade na lista da seleção alemã é o atacante Mario Gomez, que não foi ao Mundial no Brasil porque enfrentou seguidas lesões durante a temporada passada. Agora, ele volta ao grupo, para substituir Klose, maior artilheiro da história da Copa (16 gols), que resolveu se aposentar da seleção após a conquista do título diante da Argentina no Maracanã.

O amistoso entre Alemanha e Argentina, uma reedição da final da última Copa do Mundo, quando os alemães venceram por 1 a 0 com gol de Götze na prorrogação, está marcado para acontecer na próxima quarta-feira, na cidade de Dusseldorf. Na sequência, os campeões mundiais estreiam nas Eliminatórias da Eurocopa de 2016, quatro dias depois, contra a Escócia, em Dortmund.

Confira a lista de convocados da Alemanha:

Goleiros - Manuel Neuer (Bayern de Munique), Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund) e Ron-Robert Zieler (Hannover)

Defensores - Jerome Boateng (Bayern de Munique), Eric Durm (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Dortmund), Kevin Grosskreutz (Borussia Dortmund), Benedikt Höwedes (Schalke), Mats Hummels (Borussia Dortmund) e Antonio Rüdiger (Stuttgart)

Meio-campistas - Julian Draxler (Schalke), Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid), Sami Khedira (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund) e Mario Götze (Bayern de Munique)

Atacantes - Lukas Podolski (Arsenal), Thomas Müller (Bayern de Munique), Andre Schürrle (Chelsea) e Mario Gómez (Fiorentina)