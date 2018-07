Reus sofre nova lesão em volta aos campos pelo Dortmund

O meia-atacante do Borussia Dortmund Marco Reus saiu de campo de maca no segundo tempo da partida do Campeonato Alemão contra o Paderborn, neste sábado, após ter anotado um gol no jogo que marcou sua volta aos gramados após uma contusão no tornozelo.

O jogador da seleção alemã, que não pôde disputar a Copa do Mundo também devido a um problema no tornozelo e voltou a sofrer uma lesão no local este mês, começou a partida como titular e marcou o segundo gol da equipe, que empatou por 2 a 2.

Ele saiu de campo aos 22 minutos da etapa final após sofrer uma entrada violenta do ex-jogador do Dortmund Marvin Bakalorz, que recebeu cartão amarelo pelo lance.

Não havia informações de imediato sobre a extensão da contusão. Na próxima semana, o Dortmund enfrentará o Arsenal em seu próximo jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. O clube alemão já assegurou vaga na fase de mata-mata do torneio continental, com duas rodadas de antecedência.