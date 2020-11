Reveja os gols mais bonitos da carreira de Diego Armando Maradona

Diego Maradona deixa para trás um legado de lances bonitos, técnica e muita habilidade na perna esquerda. Muito além da irreverência, o eterno camisa 10 da seleção argentina conseguiu realizar ao longo dos mais de 20 anos de carreira profissional gols marcantes e decisivos, principalmente na Copa do Mundo de 1986, quando foi capitão e liderou a Argentina na campanha do título, no México.

Por isso, o Estadão separou lances de belos gols de Maradona durante a carreira. Se para alguns os lances mais marcantes dele foram os gols contra a Inglaterra, em 1986, o currículo tem até gol do meio-campo e jogadas brilhantes por equipes como Napoli e Boca Juniors, clube do qual é torcedor.

A seleção dos lances traz os dez melhores gols da carreira do astro. Confira:

Gols mais bonitos da carreira