Revelação, Bruno Mendes diz se inspirar em Ronaldo

"Mudou tudo na minha vida. Saio na rua e todos me reconhecem. Isso é fruto do trabalho. Venho me dedicando e focando no futebol faz tempo. É isso que Deus dá em troca. Cheguei focado e Oswaldo já me deu chance de começar como titular e, felizmente, fui bem", analisa Bruno Mendes.

Um dos destaques do Guarani no vice-campeonato paulista, o garoto só fez um jogo na Série B e se transferiu para o Botafogo em meados de setembro, quando fechou a janela de contratações. Demorou a ter uma chance e logo a aproveitou, fazendo o gol de empate contra o Grêmio.

Titular no clássico diante do Vasco, na semana passada, fez os dois últimos gols da vitória por 3 a 2, caindo de vez nas graças da torcida. "É o trabalho que venho mostrando. O torcedor vê a dedicação que mostro dentro de campo. Espero continuar firme e focado no futebol", garante.

Revelação aos 18 anos, em sua primeira temporada como profissional, Bruno Mendes espera seguir os passos de outro fenômeno. "Sempre vi os gols do Ronaldo. Sempre procurei vê-lo jogando na Europa e depois aqui no Brasil. Sempre gostei de ver as técnicas, as jogadas deles, os gols... Tudo", revela Bruno Mendes, falando o seu ídolo.