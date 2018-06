Revelação da Nigéria que estará na Copa acerta com Stoke City por 5 temporadas

O meio-campista nigeriano Peter Etebo foi confirmado nesta segunda-feira como novo reforço do Stoke City. O jogador defendeu o Feirense, de Portugal, na última temporada e assinou contrato de cinco anos com o clube inglês.

A confirmação do acerto aconteceu no mesmo dia em que Etebo, junto com a seleção nigeriana, viajou da Áustria à Rússia para a disputa da Copa do Mundo. O Stoke City pagou 7,2 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) pela contração do atleta de 22 anos.

O Stoke City caiu para a segunda divisão na última temporada ao terminar na penúltima colocação do Campeonato Inglês. A queda culminou na saída do técnico Paul Lambert, que será substituído por Gary Rowett.

"Etebo é um jogador de muita movimentação, um meio-campista de muita energia e muito jovem. Ele jogou na elite do futebol espanhol e português e agora terá a experiência de jogar uma Copa do Mundo pela Nigéria, o que será uma grande experiência", disse Rowett.

A Nigéria está no Grupo D e iniciará a sua sexta participação na história das Copa em 16 de junho, contra a Croácia, em Kaliningrado. Depois, no dia 22, terá pela frente a Islândia, em Volgogrado. A seleção africana fecha a participação na primeira fase contra a Argentina, dia 26, em São Petersburgo.

A delegação chega em baixa para o Mundial. Na última quarta-feira, a Nigéria perdeu por 1 a 0 para a República Tcheca, em Rannersdorf, na Áustria, no último amistoso preparatório para a Copa. Dias antes, a equipe havia perdido para a Inglaterra por 2 a 1, no estádio de Wembley, em Londres.

Os recentes resultados ampliaram para quatro jogos o jejum de vitórias dos nigerianos. Antes dessas duas partidas, a Nigéria havia empatado com a República Democrática do Congo por 1 a 1, em maio, e perdido por 2 a 0 para a Sérvia, em março. O último triunfo da seleção nigeriana foi sobre a Polônia, por 1 a 0, em 23 de março.

Na lista dos 23 jogadores nigerianos que vão à Copa, destaque para Alex Iwobi e Victor Moses, além do experiente John Obi Mikel, que é o capitão do time dirigido pelo técnico alemão Gernot Rohr.