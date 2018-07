Revelação do Atlético-PR, meia Nathan assina contrato com o Chelsea

Chegou ao fim, nesta segunda-feira, mais uma novela do futebol brasileiro. Depois de desistir de tentar buscar na Justiça a rescisão contratual com o Atlético Paranaense, o meia Nathan, de 19 anos, assinou contrato com o Chelsea. O próprio jogador divulgou a informação, pelas redes sociais.

"Um sonho está virando realidade! Agradeço ao Atlético Paranaense, que fez parte dessa minha caminhada e onde eu passei seis anos da minha carreira. Obrigado ao Chelsea pela confiança em mim, farei o meu melhor para ajudar o time em busca de novas conquistas", escreveu o jogador, ao compartilhar fotos assinando contrato e com a camisa do Chelsea, na sede do clube londrino.

Nathan chegou a entrar na mira do São Paulo enquanto tentava a rescisão com o Atlético-PR. Com a perspectiva de demora para uma decisão final do processo, ele preferiu continuar na Arena da Baixada. O clube paranaense, entretanto, se comprometeu em aceitar a oferta do Chelsea, de valor não revelado.

O garoto chegou a ser titular do Atlético em alguns jogos do Brasileirão do ano passado, mas, nesta temporada, só foi relacionado para dois jogos. Ele foi titular do Brasil no Mundial Sub-17 de 2013, no qual marcou cinco gols em cinco partidas, e no Sul-Americano Sub-20 deste ano. Nathan, entretanto, não foi convocado para o Mundial.

O Chelsea ainda não confirmou o acerto com Nathan, nem informou se ele será utilizado no elenco principal do técnico José Mourinho, que já conta com Willian, Oscar, Ramires e Felipe Luis, ou se vai para o time sub-21.