Revelação do Brasileirão, Gabriel Jesus avalia ano como 'excelente'

"Foi uma temporada em que me firmei no profissional. Trabalhei muito e pude me manter. Posso classificar esse ano para mim como excelente. Infelizmente, deixei escapar dois títulos (do Paulista e do Campeonato Brasileiro), mas Deus honrou, levamos o da Copa do Brasil e pude terminar o ano muito bem", disse o jogador, em entrevista à TV Gazeta.

Em 2016, o atacante terá um desafio diferente pela frente. Vai disputar pela primeira vez a Copa Libertadores. Antes disso, poderá ter um "gostinho" da competição num torneio amistoso que o Palmeiras disputará no fim da pré-temporada, no Uruguai.

O Libertad, do Paraguai, e os locais Nacional e Peñarol serão os rivais do time brasileiro. "O torneio no Uruguai será uma chance de sentirmos o clima da Libertadores antes, pois enfrentaremos times fortes e de tradição", afirmou.

Depois do quadrangular, o atacante terá como "desafio" escolher o número de sua camisa na Libertadores. "Eu quero é jogar. Eu amei o número 33, infelizmente não vou poder usar na Libertadores, mas ficarei feliz com qualquer número que for me dado", brincou.