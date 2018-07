Revelação do Brasileiro, Marcelo renova com Atlético-PR

CURITIBA - Revelação do Campeonato Brasileiro de 2013 apesar de estar disputando a competição nacional pela quinta vez, o atacante Marcelo renovou seu contrato com o Atlético-PR. O jogador, que entrou nos planos do Corinthians depois de ajudar o time paranaense a se classificar para a próxima edição da Libertadores, vai ficar na Arena da Baixada até 2016.

"É uma felicidade enorme permanecer aqui no Atlético, um clube que tenho uma admiração muito grande e que é responsável por grande parte da minha vida no futebol", comentou o jogador, que chegou ao clube de Curitiba aos 15 anos, em 2007.

Profissional desde 2009, ele já soma 111 partidas com a camisa do Atlético-PR, clube pelo qual marcou 28 gols. "Estou treinando muito forte e preparado para jogar. O nosso primeiro objetivo é conseguir a classificação para fase de grupos (da Libertadores) e depois iremos trilhar as metas dentro do torneio", comenta o atacante que faz 22 anos na semana que vem.