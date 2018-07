Revelação do Flamengo passa bem após cirurgia no joelho esquerdo

Operado na sexta-feira, o atacante Nixon passa bem e deve ter alta ainda neste sábado. O jogador do Flamengo foi submetido a uma bem-sucedida cirurgia no joelho esquerdo e deve ficar ao menos 40 dias afastado dos gramados.

"A cirurgia foi bem sucedida, tudo saiu conforme o previsto. Foi feita uma descompressão no tendão patelar do joelho esquerdo do atleta. Ele terá alta amanhã [sábado] e se reapresenta na terça-feira para tratamento", explicou o médico do Flamengo, José Luiz Runco.

O médico explicou ainda que Nixon sofria com o problema no joelho desde a infância, mas as dores aumentaram nos últimos meses, causando a necessidade da cirurgia. O clube não divulgou um prazo certo para o retorno do jogador às partidas.