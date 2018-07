Revelação do Flu, Scarpa admite deficiências, mas promete esforço Se a maioria dos bons jogadores ofensivos revelados em Xerém acabaram vendidos pelo Fluminense, Gustavo Scarpa segue nas Laranjeiras e é cada vez mais ídolo da torcida tricolor. Aos 22 anos, é titular absoluto do time. Mas isso não significa que sua formação como atleta já esteja finalizada. O atleta, que sonha em estar nos Jogos Olímpicos do Rio, admite que ainda tem deficiências para corrigir.