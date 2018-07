Bruno Henrique viaja para ser vendido ao Wolfsburg

Praticamente desconhecido até o ano passado, o atacante Bruno Henrique, de 25 anos, vai jogar no atual vice-campeão alemão. Nesta segunda-feira, o Goiás anunciou que liberou o jogador para viajar à Alemanha, onde ele fará exames médicos e discutirá detalhes contratuais com o Wolfsburg.

Formado na base do Cruzeiro, Bruno Henrique rodou sem destaque por clubes menores até que destacou com a camisa do Itumbiara, em 2014. No ano passado, foi contratado pelo Goiás e logo assumiu a titularidade da equipe, marcando sete gols na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado.

O Goiás não informou os valores envolvidos na negociação, mas deverá ficar com 60% do total da transação, uma vez que detém esta porcentagem dos direitos econômicos de Bruno Henrique. O clube goiano, nesta janela de transferências, também vendeu Erik ao Palmeiras.