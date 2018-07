Revelação do Palmeiras se espelha em goleiros da Copa do Mundo

Assim como Marcos e Diego Cavalieri, goleiros que chegaram à seleção brasileira, Fábio é cria das categorias de base do Palmeiras. O atleta de 24 anos chegou aos profissionais em 2010, com o técnico Luiz Felipe Scolari, mas só começou a atuar regularmente entre os titulares neste ano, depois da lesão de Fernando Prass em maio. Ele sabe que ainda tem muito a evoluir para chegar no nível dos grandes goleiros palmeirenses, e aproveita a Copa do Mundo para isso.

Fábio revelou que tem assistido atentamente às atuações dos goleiros durante o Mundial, tentando aprender com aqueles que chamam sua atenção. "Eu tento absorver o máximo possível de informações. Os goleiros estão fazendo uma excelente Copa do Mundo. Tento assimilar um pouco de cada um dos grandes goleiros, como o Navas (Costa Rica), o Neuer (Alemanha) e o Ochoa (México), para fazer um bom papel", disse ele, em entrevista coletiva após os treinos na Academia de Futebol.

Titular em oito partidas deste ano, o goleiro admitiu ainda se sentir ansioso quando entra em campo, e mostra respeito a Fernando Prass, que, para ele, ainda é o dono da posição no Palmeiras. "O frio na barriga continua. Os meus oito jogos foram uma experiência muito boa. Mas quero dar ênfase ao fato de que o Prass é o titular. Vou aproveitar o meu momento, aqui é a minha casa e estou muito feliz", afirmou.

Provável goleiro da equipe contra o Santos, na retomada do Brasileirão, na próxima quinta-feira, na Vila Belmiro, uma vez que Fernando Prass ainda está em recuperação, Fábio afirmou que o jogo será especial. "Esse será o meu primeiro clássico, estou ansioso e espero que possamos fazer um excelente trabalho e sairmos vitoriosos", explicou.

O goleiro também fez questão de elogiar o trabalho do treinador Ricardo Gareca, que assumiu a equipe no início da intertemporada durante a Copa do Mundo. "Ele mostrou comprometimento e nos deu suporte para fazermos um bom trabalho. Nós o recebemos de braços abertos, junto com o Tobio e o Mouche (reforços argentinos recém-contratados). O Palmeiras só tem a ganhar com isso", pontuou Fábio. "É um treinador bom taticamente, e vem passando os conhecimentos dele dentro dos treinos", completou.