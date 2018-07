Revelação do São Paulo, Lucas descarta deixar clube para jogar na Europa

SÃO PAULO - Em meio a polêmica sobre a possível ida de Paulo Henrique Ganso para a Europa, o jovem Lucas afirmou nesta sexta-feira que pretende "construir uma história" no São Paulo antes de tentar uma carreira no continente europeu.

"Quero primeiro construir a minha história no São Paulo. Quero ganhar títulos, dar alegria ao torcedor e retribuir toda a confiança que a diretoria depositou em mim. Tudo o que tenho hoje eu devo ao São Paulo. Depois, sim, eu quero buscar uma carreira lá fora", declarou o meia de 18 anos, em entrevista à Rádio Estadão ESPN.

Questionado sobre a situação de Ganso, que estaria pensando em deixar o Brasil no meio do ano, Lucas disse que preferia ver o colega atuando no País. "Não posso falar porque não sei o que realmente está acontecendo. Pela qualidade, ele dispensa comentários. Mas gostaria que ficasse no Brasil. É muito bom para o futebol brasileiro ter craques como ele aqui".

Lucas também comentou sobre craques que poderiam desembarcar ao Brasil. Nesta semana, surgiram boatos de que a diretoria do São Paulo estaria negociando com o uruguaio Diego Forlán. "Seria uma boa se ele viesse. Foi considerado o melhor jogador da Copa do Mundo. Iria nos ajudar bastante. Mas, por enquanto, não tem nada certo. É só especulação", disse.

Sem Forlán, o jovem atleta se diz ansioso para jogar ao lado de Luís Fabiano, com previsão de estreia para o dia 27. "Acho que todo mundo está ansioso para vê-lo em campo, os jogadores, a torcida. Ele é um artilheiro nato. Estou ansioso para jogar ao lado dele. Mas temos que ter cautela. Ele precisa de um tempo para a recuperação. Mas na hora certa ele vai jogar", ponderou.

