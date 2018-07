Revelação francesa, Fekir ignora interesse de gigantes e diz que seguirá no Lyon Uma das principais revelações do futebol francês nos últimos anos, o meia Nabil Fekir garantiu que deve continuar no Lyon na próxima temporada. O jogador de 21 anos ignorou o interesse de alguns dos maiores times da Europa e afirmou que deseja permanecer no clube por algum tempo.