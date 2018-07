Revelação, Jean Carlos Chera deixa o Santos e acerta com o Genoa

SÃO PAULO - Jean Carlos Chera, jogador das divisões de base do Santos desde os nove anos e que era considerado o sucessor de PH Ganso, acertou contrato por três temporadas com o Genoa, da Itália, ontem. O garoto fez 16 anos no dia 12 deste mês, atingindo a idade para assinar o primeiro contrato profissional, porém não houve acordo financeiro entre o seu pai e empresário, Celso Chera, e o clube.

Celso pediu a triplicação do salário de R$ 30 mil, que vinha sendo pago por meio de contrato de cessão do direito de imagem e o clube ofereceu reajuste de 40%. Visando uma futura transferência para o futebol europeu, Chera e seus familiares adquiriram cidadania italiana, o que facilitou a sua ida para o Genoa. Ontem, Celso se reuniu com o presidente do Genoa, Enrico Preziosi, e acertou o contrato. Chera assinou por três temporadas e vai ganhar 400 mil euros (aproximadamente R$ 920 mil) por ano.

Embora afirme não ter sido notificado ainda, o Santos promete ir à FIFA para cobrar seus direitos de clube formador e denunciar o Genoa de ter aliciado Chera, além de acionar judicialmente o pai do jogador por rompimento unilateral do contrato de imagem que vai até 6 de julho.

Borges. Borges, a mais importante contratação desde a chegada de Muricy Ramalho, esteve ontem cedo no complexo Modesto Roma e conheceu as instalações do Centro de Treinamento Rei Pelé, do hotel Recanto dos Alvinegros, onde o time se concentra para os jogos na Vila Belmiro, e do centro de recuperação dos atletas e em seguida realizou os examesmédicos.

O atacante de 30 anos de idade assistiu ao jogo entre Santos e Cerro Porteño, do Paraguai, ontem à noite, em um hospital da Baixada, durante uma bateria de exames, que o impediu de ir ao Pacaembu. Hoje cedo, Borges assinará o contrato de dois anos de duração.