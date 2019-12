Revelação norueguesa do RB Salzburg está a caminho do Borussia Dortmund

O atacante norueguês de 19 anos Erling Haaland, do RB Salzburg, será contratado pelo Borussia Dortmund em janeiro, afirmou a imprensa alemã nesta quinta-feira.

Segundo o jornal Ruhr Nachrichten, o jovem atacante, autor de oito gols pelo clube austríaco na fase de grupos da Liga dos Campeões, foi visto na quarta-feira no aeroporto de Dortmund, onde um funcionário do Borussia o recebeu.

Aos 19 anos e 58 dias, Haaland se tornou o terceiro jogador mais jovem a marcar um 'hat-trick' em uma partida da Liga dos Campeões, superado apenas por Raúl e Wayne Rooney.

Haaland é também o primeiro jogador com menos de 20 anos a balançar as redes em seus cinco primeiros jogos na Liga dos Campeões. O site especializado Trasnfermarkt avalia o passe do jogador no mercado em 30 milhões de euros (cerca de 137 milhões), mas o jornal alemão Bild revelou recentemente que a multa contratação da jovem promessa cai para 20 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões) na virada do ano.

O Borussia Dortmund busca um centroavante para apoiar o espanhol Paco Alcácer./Com informações da Reuters