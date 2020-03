Revelações da base, goleiros Lucas Perri e Junior acertam renovação com São Paulo

A diretoria do São Paulo está aproveitando a pausa no calendário, por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), para acertar as renovações de contrato de duas revelações das categorias de base. Tratam-se dos goleiro Lucas Perri, de 22 anos, que foi titular na vitória sobre o Santos no último sábado, e Junior, de 21.

Lucas Perri, que tinha contrato até 30 de abril de 2022, renovou até 31 de janeiro de 2023. Já Junior validou o seu vínculo até 30 de junho de 2022 - o antigo era válido até 31 de dezembro deste ano.

Ao substituir o titular Tiago Volpi, que sofreu uma fratura na mão direita, Lucas Perri fez contra o Santos o seu terceiro jogo pelo São Paulo. Ele estreou na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, na vitória por 2 a 1 sobre o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e entrou na vitória por 3 a 0 sobre a LDU, do Equador, no estádio do Morumbi, pela Copa Libertadores.

Campeão do Torneio de Toulon com a seleção olímpica em 2019, Lucas Perri chegou ao clube em 2013, com 15 anos, e foi promovido ao elenco principal em 2017. Pelo São Paulo, conquistou cinco títulos no time sub-20: uma Copa Libertadores, duas Copas do Brasil, uma Copa RS e um Campeonato Paulista, além do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Já Junior chegou ao São Paulo em 2015, após começar a sua trajetória no Mirassol, do interior paulista, e foi eleito o melhor goleiro da Copa RS Sub-20 de 2016. No período em que esteve na base tricolor, também conquistou diversos títulos: Campeonato Paulista Sub-17 (2015), Campeonato Paulista Sub-20 (2016), Copa do Brasil Sub-20 (2016 e 2018), Copa RS Sub-20 (2016 e 2017), Supercopa do Brasil Sub-20 (2018) e Campeonato Brasileiro de Aspirantes (2018).

Além dos dois goleiros, o São Paulo também definiu a prorrogação de contrato do jovem atacante Danilo Gomes, que assinou um novo vínculo até 31 de dezembro de 2021.

Como medida de prevenção ao novo coronavírus, o São Paulo suspendeu as atividades no futebol profissional masculino, feminino e de base. Também fechou o seu clube social até o próximo dia 31 e orientou os torcedores a evitarem exposição desnecessária para frear o contágio.