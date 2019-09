Revelações do Palmeiras, Vitão e Fernando movimentam janela na Europa

Dois jogadores das categorias de base do Palmeiras se tornaram contratações de peso de clubes europeus nesta janela de transferências. O zagueiro Vitão e o atacante Fernando fizeram parte de uma geração vitoriosa nas divisões inferiores, mas atuaram somente uma vez pela equipe principal. Nos últimos dias os chegaram como novidades de destaque para reforçar o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o Sporting, de Portugal.

Aos 19 anos, Vitão deixou o Palmeiras por uma transferência de R$ 18 milhões rumo ao futebol ucraniano. O Shakhtar comprou 60% dos direitos econômicos dele. O jogador estava no time alviverde desde o sub-15 e teve a oportunidade de estrear pela equipe durante o Campeonato Paulista deste ano, na vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, no Allianz Parque.

O Shakhtar deu destaque no site oficial ao anúncio da chegada do jogador. O clube ucraniano apresentou Vitão como uma revelação das seleções de base. "Eu acho que todos os jogadores sonham em jogar em um grande clube europeu. Eu estou muito feliz pela oportunidade. Eu sempre acompanhe o Shakhtar de perto e estar aqui jogando pelo time é algo incrível", afirmou. ao site do clube.

⚒ Добро пожаловать, Витао! Узнайте больше о новом центральном защитнике «Шахтера» ⬇https://t.co/vIRERTKuTf pic.twitter.com/fNPAFMP6ZZ — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 2, 2019

O clube ucraniano é um tradicional destinos de brasileiro no futebol europeu. Só no elenco atual Vitão encontrará outros dez compatriotas, incluindo o meia Marlos, ex-Coritiba e São Paulo, que se naturalizou ucraniano. Um dos jogadores anteriores do time era justamente o atacante Fernando, de 20 anos. O ex-palmeirense foi emprestado por uma temporada para o Sporting, de Lisboa, onde chegou nesta semana.

Fernando só atuou uma vez pelo Palmeiras, em março do ano passado. O atacante entrou aos 32 minutos do segundo tempo e logo depois marcou um dos gols da vitória da equipe sobre o Ituano por 3 a 0, pelo Campeonato Paulista. O clube negociou o jogador em junho do ano passado para o mesmo Shakhtar Donetsk. Na primeira temporada na Ucrânia ele atuou em 22 jogos e fez dois gols.

Nesta janela de transferências o clube ucraniano fechou o empréstimo de uma temporada com o Sporting. "Vou tentar fazer muitos gols e ajudar a equipe a ganhar títulos. Prometo garra, tanto minha como de toda a equipe, e gols", afirmou ao site oficial do time. "Tinha o sonho de jogar aqui em Portugal", completou.