Revelações, Eurico e Hugo Ragelli são emprestados pelo Cruzeiro à Ponte Preta Sem espaço no volumoso elenco do Cruzeiro, duas revelações do clube dos últimos anos viverão novos ares em 2016. O volante Eurico e o atacante Hugo Ragelli foram emprestados para a Ponte Preta, onde atuarão a partir de janeiro. Ambos assinaram vínculo até o fim da temporada que vem com o clube do interior paulista.