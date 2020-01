Revelado em Taça das Favelas, Patrick de Paula festeja chance no Palmeiras

Há três anos o volante Patrick de Paula, do Palmeiras, vivia uma realidade bem diferente. Nascido no Rio de Janeiro, ele tinha 18 anos, disputava a Taça das Favelas e campeonatos amadores até ser descoberto pelo clube alviverde para ser contratado pelas categorias de base. Após se destacar e ganhar títulos em competições sub-20, ele foi promovido ao elenco profissional em 2020 e chega à nova etapa da carreira motivado para continuar a trajetória ascendente.

Patrick vai completar 21 anos em setembro e viverá uma das temporadas mais decisivas como jogador ao lado de outros antigos colegas da base. O Palmeiras promoveu diversos garotos, como o lateral Lucas Esteves, o atacante Wesley Ribeiro e o volante Gabriel Menino. Ao todo serão nove atletas revelados da base presentes no time atual.

"O Patrick de Paula e Gabriel Menino são dois volantes de muita qualidade, são meias de origem, têm hoje capacidade de estar na equipe de cima e sustentar", disse ao Estado o coordenador das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio. "Os meninos estão com destaque, bem reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, e sabem que vão conseguir dar conta do recado no profissional", completou.

A capacidade de Patrick de Paula foi reconhecida até pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. No ano passado, pelo Brasileiro sub-20, o palmeirense fez gol em um jogo contra o Vasco, equipe que na época era dirigida pelo treinador. "Ele brincou comigo quando eu cheguei porque eu fiz gol no ex-time dele. Fico feliz por trabalhar com um treinador que já ganhou muitos títulos e tem história no futebol brasileiro. Será muito bom aprender com ele", disse o volante.

No Rio, Patrick jogava como meia e chamava a atenção pela força, polivalência e precisão nas bolas paradas. Depois de se juntar ao Palmeiras, acumulou títulos na base: ganhou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista, todos no sub-20. No ano passado, o jogador integrou um treino da seleção Brasileira principal na Academia de Futebol, em junho, durante a Copa América.

"A gente trabalha firme para conquistar os títulos na base, é bom marcar a história do Palmeiras por ter ganhado o Brasileiro, a Copa do Brasil e o Paulista. Fico muito feliz por conquistar títulos na base e estar agora no time profissional", disse. "Há muitos jogadores bons em nossas posições. Sempre trabalharemos para buscar o nosso espaço", acrescentou.