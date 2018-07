Revelado pelo Grêmio, jogador do Paraná Clube morre em acidente de carro

O jogador do Paraná Clube Jonas Pessalli, de 26 anos, morreu após bater o carro em um poste por volta das 4h30 desta segunda-feira no bairro Pinheirinho, em Curitiba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um passageiro do veículo teve ferimentos leves e recusou atendimento médico. O impacto ocorreu no lado esquerdo do Audi, e Pessalli morreu na hora.

O meia se destacou na base do Grêmio. Em 2010, ele era visto como o prodígio da base e substituto do meia Douglas no profissional. Mas não teve muitas oportunidades no time principal. Depois de um curto período no Barueri, tentou carreira no exterior.

Desde 2012, atuou no futebol francês defendendo Angers e o VLF Luçon e havia sido contratado pelo Paraná Clube no mês de janeiro. Apesar de ter sido trazido para ser titular, atuou em apenas oito partidas - três pelo Campeonato Paranaense, três pela Copa do Brasil e duas pela Copa da Primeira Liga na qual marcou um gol.

Em nota, o presidente do Paraná Clube Leonardo do Oliveira decretou luto oficial de três dias. "É com pesar que o Paraná Clube comunica o falecimento do atleta Jonas Henrique Pessalli. O jogador, vítima de um acidente automobilístico nesta segunda-feira (12), deixa esposa e três filhos. A diretoria do Paraná Clube se solidariza com a família do atleta e está prestando toda a assistência possível neste momento de profunda tristeza. O presidente Leonardo do Oliveira decreta luto oficial de três dias. Aos familiares e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos".